«О золоте УПЛ можно забыть»: Сабо вынес жесткий вердикт Динамо после поражения от Шахтера

3 ноября, 13:01
Бывший наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о проблемах столичной команды после поражения от Шахтера (1:3) в УПЛ.

Специалист считает, что команда Александра Шовковского не станет чемпионом Украины в текущем сезоне.

«Учитывая такую игру и состав о золоте УПЛ можно уже забыть. Команда должна усилиться, но где взять новичков? Где приобрести хорошего форварда?

Где найти качественных хавбеков, которые будут кормить нападающих передачами или прострелами? Для этого нужны совсем другие расходы. Шовковский сейчас имеет игроков на два состава, но какой смысл от этого?", — рассказал Сабо в интервью BLIK.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает первое место и опережает Динамо на четыре балла.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Чемпионат Украины Йожеф Сабо

