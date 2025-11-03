«О золоте УПЛ можно забыть»: Сабо вынес жесткий вердикт Динамо после поражения от Шахтера

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о проблемах столичной команды после поражения от Шахтера (1:3) в УПЛ.

Специалист считает, что команда Александра Шовковского не станет чемпионом Украины в текущем сезоне.

«Учитывая такую игру и состав о золоте УПЛ можно уже забыть. Команда должна усилиться, но где взять новичков? Где приобрести хорошего форварда?

Реклама

Где найти качественных хавбеков, которые будут кормить нападающих передачами или прострелами? Для этого нужны совсем другие расходы. Шовковский сейчас имеет игроков на два состава, но какой смысл от этого?", — рассказал Сабо в интервью BLIK.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает первое место и опережает Динамо на четыре балла.

Напомним, что Туран разнес футболиста Динамо после победы Шахтера в дерби.