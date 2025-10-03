«Странно, что он сам этого не понимает»: Сабо назвал футболиста Динамо, который должен завершить карьеру

Легендарный наставник недоволен игрой футболистов, которые являются лидерами команды.

«Бражко надо идти в ДЮСШ и заново учиться играть в футбол. В моменте со вторым пропущенным голом Динамо, ты меня извини, но, что с ним сделал соперник на фланге? На паре сантиметров раскрутил его, обошел, отдал пас и все — гол в нашу сетку ворот.

А что делает на поле Шапаренко? Я просто не понимаю… Да и Ярмоленко. Хороший был футболист, но ведь уже ветеран. Он не успевает уже играть на таком уровне. Вот ты его видел в игре?".

Сабо считает, что Андрей Яромленко должен завершить карьеру профессионального футболиста.

«Ярмоленко следует на пенсию? Конечно. Странно, что он сам этого не понимает. Как играли футболисты Кристал Пэлас? Все на скорости, один, два-три касания к мячу максимум. А что Динамо? И я же не критикую Ярмоленко и остальных динамовцев, а просто говорю, что вижу. Что творится в команде — не понимаю, повторюсь», — сказал Сабо в интервью BLIK.ua.

В следующем матче Лиги конференций, который состоится 21 октября, команда Шовковского сыграет на выезде против турецкого Самсунспора.

Отметим, что Шовковский назвал переломный момент в матче Динамо против Кристал Пэлас.