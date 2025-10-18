«Реноме клуба потеряно». Легенда Динамо назвал двух тренеров, которые способны заменить Шовковского

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко считает, что киевскому клубу нужно сменить главного тренера, поскольку Александр Шовковский не справляется со своей работой.

Саленко выделил двух экс-футболистов Динамо, которые, по его мнению, могут изменить ситуацию в клубе.

«Динамо всегда должно быть Динамо, и не важно, матч это с Зарей, Шахтером или еще с кем-то. Нужен жесткий тренер, который смог бы наладить весь процесс.

Я, как бывший динамовец, переживаю за команду, и хочу, чтобы с Динамо считались в Европе, но реноме клуба уже давно потеряно. Как можно не выиграть у Зари, а до этого еще в четырех матчах чемпионата…

Из отечественных специалистов я бы порекомендовал двух людей, которые могут привести команду в чувство. Это Юрий Максимов или Юрий Калитвинцев", — цитирует Саленко Meta.ua.

Напомним, Динамо в девятом туре УПЛ сыграло вничью с Зарей (1:1), потеряв очки в пятом подряд матче.

На старте сезона киевляне не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Клуб выступает в Лиге конференций, третьем по престижности еврокубковом турнире.

Ранее футболист Динамо рассказал о «полной тишине» в раздевалке после очередной потери очков.