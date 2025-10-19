«Грош цена этой команде». Экс-форвард Динамо рассказал о задаче киевлян в следующем матче Лиги конференций

19 октября, 12:50
Поделиться:
Олег Саленко (Фото: footboom1.com)

Олег Саленко (Фото: footboom1.com)

Бывший форвард Динамо Олег Саленко ожидает от киевской команды только победы в выездном поединке с турецким Самсунспором в Лиге конференций.

Читайте также:
«Реноме клуба потеряно». Легенда Динамо назвал двух тренеров, которые способны заменить Шовковского

Экс-футболист считает, что Динамо надо немедленно прервать серию неудач во всех турнирах.

«Не выиграть в Турции — перестать себя уважать. Динамо вылетело из Лиги чемпионов, Лиги Европы, а сейчас и в Лиге конференций начало с бесславного поражения. И если не остановить это падение, грош цена этой команде», — цитирует Саленко Meta.ua.

Реклама

Напомним, накануне Динамо сыграло вничью с Зарей (1:1), продолжив серию без побед в чемпионате Украины.

На старте Лиги конференций подопечные Александра Шовковского уступили Кристал Пэлас (0:2) в номинально домашнем поединке.

Читайте также:
Футболист Шахтера, который не хочет возвращаться в Украину, забил шикарный гол в Бразилии — видео

Против Самсунспора Динамо сыграет в четверг, 23 октября. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

Ранее футболист Динамо рассказал о «полной тишине» в раздевалке после очередной потери очков.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Лига конференций Олег Саленко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies