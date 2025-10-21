«Команда уровня Лиги чемпионов». В Турции расхвалили Динамо перед игрой в Лиге конференций

21 октября, 18:53
Томас Райс (Фото: ФК Самсунспор)

Главный тренер турецкого Самсунспора Томас Райс поделился ожиданиями от матча с киевским Динамо в Лиге конференций.

Немец отметил, что его команда настроена одержать победу в домашнем поединке. При этом специалист отдал должное сопернику.

«Мы будем играть очень важный матч дома. Надеюсь, стадион будет полон. Надеюсь, мы увидим непоколебимую поддержку наших болельщиков на стадионе в четверг.

Я не тот тренер, который любит много говорить о целях. Я люблю двигаться шаг за шагом, матч за матчем. Наши следующие два матча Лиги конференций состоятся дома и являются очень важными. Если мы выиграем эти матчи, то сможем выйти в плей-офф.

Динамо Киев — сложный соперник. Это команда уровня Лиги чемпионов", — цитирует Райса Ajansspor.

Динамо сыграет против Самсунспора в четверг, 23 октября. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

На старте Лиги конференций подопечные Александра Шовковского уступили Кристал Пэлас (0:2) в номинально домашнем поединке. Самсунспор в первом туре обыграл на выезде Легию (1:0).

Ранее стало известно, что Ярмоленко не сыграет в следующем матче Динамо в Лиге конференций.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Лига конференций

