«Пламя, охватившее Украину»: Динамо сделало форму для EA Sports, чтобы привлечь внимание мира к войне — фото 16 июня, 21:30 Динамо (Фото:ФК Динамо)

Динамо разработало специальную форму для футбольного симулятора EA Sports, чтобы привлечь внимание международного сообщества к войне в Украине.

Пресс-служба киевлян опубликовала заявление, в котором сообщила о важности внимания мира к боевым действия в Украине.

«Форма сделана в цветах украинского флага и содержит элементы символического пламени, которое охватило нашу страну с начала полномасштабного вторжения.

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Разработкой такого стиля формы ФК Динамо Киев и EA Sports хотят напомнить миру и игровому коммьюнити, что война в Украине продолжается и многим пострадавшим от нее необходима помощь.

Этот комплект будет доступен каждому, кто играет в режиме Ultimate Team", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что турецкий гранд уволил главного тренера перед вероятным приходом Луческу.

Отметим, что бывший игрок Динамо Киев Ярмоленко заинтриговал заявлением о своем будущем.