«На этом этапе пока не поздно»: журналист назвал условие, при котором Шовковский покинет Динамо

Цыганык считает, что у специалиста есть еще время исправить ситуацию в команде, однако нужно принимать кардинальные решения.

«Покинет ли Динамо Шовковский, или нет, а если все же сменит место работы, то когда это произойдет? После еврокубкового матча я говорил: когда тренер считает, что у него не получается работать, он должен сам об этом сказать. К такому специалисту будет больше уважения, чем к человеку, который держится за место до последнего. Стоит вспомнить о ситуации с Хацкевичем. После матча с Карпатами он объявил об уходе.

Реклама

Но Хацкевича тогда переубедили, потому что команда не понимала этой ситуации. Ему прямо перед пресс-конференцией сказали, что не надо объявлять об уходе. Но Динамо тогда вылетело из ЛЧ от Брюгге, поэтому тренер все равно ушел.

Я не думаю, что Динамо совершит невероятный рывок при Шовковском, но это мое мнение. Все вспоминают о Луческу, хотя он внес вклад для становления этой команды. Мирча ушел после поражения от Шахтера, назначили Шовковского со своими идеями. И на некоторое время это завело команду.

Динамо не выиграло УПЛ в 2024 году, зато выиграло в следующем сезоне. Но прошлый чемпионат Шахтер скорее проиграл, потому что Пушич — «левый» тренер. Именно поэтому Динамо выиграло чемпионат.

Для оценки Шовковского есть лакмусовая бумажка — еврокубки. Буяльский после титула УПЛ говорил, что команда покажет себя в них. Ныне на него, как на футболиста старта уже не рассчитывают. Как и на Ярмоленко.

Шовковский должен понимать, есть ли у него силы, чтобы развернуть ситуацию в Динамо в другую сторону или нет. На этом этапе пока не поздно. Ему помогает то, что Шахтер немного проваливает эту часть сезона", — рассказал журналист в своей программе Цыганык Live.

В восьмом туре чемпионата Украины Динамо потеряло очки против Металлиста 1925.

Ранее Маркевич назвал двух футболистов Динамо, которые не заслужили вызов в сборную Украины.