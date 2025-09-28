«О каком кризисе вы говорите?»: Суркис отреагировал на третью подряд ничью Динамо в УПЛ

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался о том, что команда сыграла вничью с Карпатами (3:3) в украинской Премьер-лиге.

Суркис считает, что у команды нет кризиса, однако нужно исправлять ошибки.

«Я же не Нострадамус и не баба Ванга. Это — футбол. И через такое тоже нужно пройти. Я бы не говорил о каком-то кризисе, не стоит. Да, команда пропускает слишком много, но она, прежде всего, должна забивать по пять-шесть голов, вот в чем суть.

Говорить о каком-то кризисе, повторюсь, не стоит. Карпаты так же хотели победить, как и мы. Учитывая, что мы проигрывали 0:2, а потом вели 3:2, знаете, молодость дает о себе знать".

Суркис высказался о том, кто виноват, что Динамо не обыграло Карпаты.

«Молодость — это намек на ошибку вратаря Валентина Моргуна? Конечно, однозначно. Однако каждый вратарь в своей карьере через это проходит. Тот же Шовковский.

Для меня сейчас самое главное, чтобы команда сделала выводы из своих ошибок и двигалась дальше. Вообще же, винить одного вратаря не нужно. Виновата вся команда. Три игры подряд мы на последних минутах пропускаем. Это уже не случайность, а закономерность! Надо настраиваться как-то по-другому".

Президент киевлян верит, что в ближайшее время команда сможет победить в УПЛ.

«Я уже много лет возглавляю клуб и должен спокойно относиться к такому (к безвыигрышным сериям — прим.), хотя я переживаю за результаты Динамо не меньше, чем болельщики. За ничьими следуют победы.

О каком кризисе вы говорите? Команда 39 матчей в чемпионате не проигрывает. Надеюсь, эта безвыигрышная серия прервется", — сказал Суркис для BLIK.

В турнирной таблице УПЛ Динамо идет на первом месте, имея 15 очков за семь игр. В последних трех матчах «бело-синие» трижды сыграли вничью.

Ранее Шовковский назвал виновных, из-за которых Динамо упустило победу над Карпатами.