Динамо обновило квоту на домашние матчи — сколько зрителей теперь смогут попасть на стадион

20 октября, 19:27
На матчи Динамо смогут попасть больше зрителей (Фото: ФК Динамо)

Киевское Динамо объявило об увеличении квоты болельщиков на домашних матчах команды в украинской Премьер-лиге и Кубке Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Валерия Лобановского допускалось максимум 1800 зрителей, теперь количество повышено до 4333.

Клуб объяснил, что рост стал возможным благодаря проведению технических работ, которые позволили расширить площадь укрытия и привести стадион в соответствие со всеми требованиями безопасности.

Следующий домашний матч Динамо сыграет 26 октября против Кривбасса. После 9 туров киевский клуб идет на третьем месте с 17 очками.

Ранее сообщалось, что скандальный футболист Динамо Владислав Бленуце получил благодарность от ВСУ после пожертвования 700 тыс. грн.

