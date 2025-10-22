Киевское Динамо U-19 одержало победу со счетом 1:0 над шведской Броммапойкарной U-19 в первом матче 2-го раунда квалификации Юношеской лиги УЕФА.

Матч для киевлян начался не лучшим образом — уже на 30-й минуте удаление заработал Редушко, оставив команду в меньшинстве.

Несмотря на это, динамовцы вышли вперед под занавес первого тайма, когда уже в компенсированное время Захарченко отправил мяч в сетку ударом головой. Этот гол оказался единственным в матче и принес украинцам минимальную победу.

Ответный матч состоится 5 ноября на поле шведской команды.

Победитель этой пары выйдет в 3-й раунд Юношеской лиги УЕФА, где встретится с лучшим в противостоянии между шотландским Хибернианом и косовским клубом 2 Коррику.

Динамо Киев U-19 — Броммапойкарна U-19 1:0

Гол: Захарченко, 45+4

Удаление: Редушко, 30

