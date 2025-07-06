Забил даже Супряга. Динамо разгромило бывший клуб Милевского — видео

6 июля, 20:33
Футболисты Динамо (Фото: ФК Динамо Киев)

Футболисты Динамо (Фото: ФК Динамо Киев)

Динамо провело второй контрольный матч на летнем тренировочном сборе в Австрии. Соперником киевлян вновь стала венгерская Кишварда.

Динамовцы открыли счет на 16-й минуте. После навеса с правого фланга защитники венгерской команды не смогли далеко выбить мяч, на подборе сыграл Андрей Ярмоленко и классным обводящим ударом попал в угол ворот.

На 29-й минуте вторую желтую карточку получил Алексей Гусев, но, по договоренности между командами, киевляне сделали замену (на поле вышел Александр Караваев) и продолжили игру в полном составе.

Именно Караваев организовал два следующих гола Динамо. На 40-й минуте его прострел с правого фланга замкнул Владислав Супряга, а на 43-й минуте также с близкого расстояния направил мяч в сетку Федор Задорожный.

Счет больше не менялся. Динамо одержало первую победу на летних сборах, в предыдущем поединке с Кишвардой киевляне проиграли 0:2.

Товарищеский матч

Кишварда (Венгрия) — Динамо (Украина) — 0:3

Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43

https://www.youtube.com/watch?v=qjsDx2DXWj0&ab_channel=%D0%A4%D0%9A%C2%AB%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%C2%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2

Отметим, что за Кишварду в 2018 году выступал бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский.

Ранее сообщалось, что Шахтер одержал победу в первом матче под руководством Арды Турана.

