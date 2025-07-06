Динамо провело второй контрольный матч на летнем тренировочном сборе в Австрии. Соперником киевлян вновь стала венгерская Кишварда.

Динамовцы открыли счет на 16-й минуте. После навеса с правого фланга защитники венгерской команды не смогли далеко выбить мяч, на подборе сыграл Андрей Ярмоленко и классным обводящим ударом попал в угол ворот.

На 29-й минуте вторую желтую карточку получил Алексей Гусев, но, по договоренности между командами, киевляне сделали замену (на поле вышел Александр Караваев) и продолжили игру в полном составе.

Именно Караваев организовал два следующих гола Динамо. На 40-й минуте его прострел с правого фланга замкнул Владислав Супряга, а на 43-й минуте также с близкого расстояния направил мяч в сетку Федор Задорожный.

Счет больше не менялся. Динамо одержало первую победу на летних сборах, в предыдущем поединке с Кишвардой киевляне проиграли 0:2.

Товарищеский матч

Кишварда (Венгрия) — Динамо (Украина) — 0:3

Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43

Отметим, что за Кишварду в 2018 году выступал бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский.

