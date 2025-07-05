На 24-й минуте встречи счет в поединке был открыт. Гол в составе венгерской команды забил Йорданов.

Во втором тайме Кишварда увеличила преимущество. Киевляне допустили ошибку в защите, в результате чего был назначен пенальти. Матанович успешно реализовал реализовал одиннадцатиметровый удар.

Реклама

Подопечные Александра Шовковского не сумели поразить ворота соперника. Финальный счет противостояния — 0:2.

Динамо Киев — Кишварда 0:2

Голы: Йорданов 24, Матанович 71

Динамо (первый тайм): 51. Моргун, 20. Караваев, 4. Попов, 34. Захарченко, 44. Дубинчак, 91. Михайленко, 29. Буяльский (к), 33. Саленко, 22. Кабаев, 17. Торрес, 3. Супряга.

Динамо (второй тайм): 74. Игнатенко, 9. Волошин, 40. Биловар, 25. Дячук, 76. Гусев, 10. Шапаренко, 8. Пихаленок, 28. Осипенко, 7. Ярмоленко, 19. Задорожный, 99. Пономаренко.

В прошлом сезоне Кишварда стала победителем второй лиги Венгрии и вышла в высший дивизион.

Отметим, что за Кишварду в 2018 году выступал бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский.

Ранее сообщалось, что Шахтер одержал победу в первом матче под руководством Арды Турана.