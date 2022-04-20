Динамо — ЧФР Клуж 0:0. Онлайн видеотрансляция благотворительного матча 20 апреля, 23:13 Цей матеріал також доступний українською Доход от матча будет направлен на решение гуманитарных проблем из-за вторжения РФ в Украину (Фото:Mateusz Kostrzewa)

Сегодня, 20 апреля, киевское Динамо сыграет благотворительный матч против румынского ЧФР Клуж. Начало встречи в 21:30.

Поединок состоится в Клуж-Напоке в рамках проекта Match for peace #StopWarInUkraine.

Каждый желающий может присоединиться к акции и приобрести благотворительный билет на сайте kontramarka.ua, который можно будет обменять на коллекционный.

Видео дня

Украинцы, которые находятся в Клуж-Напоке, смогут посетить матч бесплатно.

Все средства от продажи билетов будут направлены на официальные счета в НБУ Министерства социальной политики Украины для решения наибольших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны РФ в Украине.

Трансляция матча на официальном YouTube-канале Динамо

НВ

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