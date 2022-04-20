Динамо — ЧФР Клуж 0:0. Онлайн видеотрансляция благотворительного матча

20 апреля, 23:13
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Доход от матча будет направлен на решение гуманитарных проблем из-за вторжения РФ в Украину (Фото:Mateusz Kostrzewa)

Доход от матча будет направлен на решение гуманитарных проблем из-за вторжения РФ в Украину (Фото:Mateusz Kostrzewa)

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Сегодня, 20 апреля, киевское Динамо сыграет благотворительный матч против румынского ЧФР Клуж. Начало встречи в 21:30.

Поединок состоится в Клуж-Напоке в рамках проекта Match for peace #StopWarInUkraine.

Каждый желающий может присоединиться к акции и приобрести благотворительный билет на сайте kontramarka.ua, который можно будет обменять на коллекционный.

Видео дня

Украинцы, которые находятся в Клуж-Напоке, смогут посетить матч бесплатно.

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Все средства от продажи билетов будут направлены на официальные счета в НБУ Министерства социальной политики Украины для решения наибольших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны РФ в Украине.

Трансляция матча на официальном YouTube-канале Динамо

https://www.youtube.com/watch?v=-EEj_z_moHg

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Теги:   Футбол Товарищеские матчи ФК Динамо (Киев)

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