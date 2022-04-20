Динамо — ЧФР Клуж 0:0. Полное видео благотворительного матча
Доход от матча будет направлен на решение гуманитарных проблем из-за вторжения РФ в Украину (Фото:Mateusz Kostrzewa)
Киевское Динамо сыграло вничью 0:0 в благотворительном матче против румынского ЧФР Клуж.
Поединок состоялся в Клуж-Напоке в рамках проекта Match for peace #StopWarInUkraine.
Каждый желающий может присоединиться к акции и приобрести благотворительный билет на сайте kontramarka.ua, который можно будет обменять на коллекционный.
Все средства от продажи билетов будут направлены на официальные счета в НБУ Министерства социальной политики Украины для решения наибольших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны РФ в Украине.
Трансляция матча на официальном YouTube-канале Динамо
НВ
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.