Украинский защитник перешел из Динамо в польский клуб

22 марта, 21:11
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Костевич досрочно расторг контракт с Динамо (Фото:Стража Познань)

Костевич досрочно расторг контракт с Динамо (Фото:Стража Познань)

Защитник Владимир Костевич покинул киевское Динамо и стал игроком познанской Варты, который выступает в Экстраклясе — высшем дивизионе Польши.

Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

Костевич подписал с Вартой контракт до июня 2023 года с возможностью продления еще на год.

Он присоединился к клубу на правах свободного агента.

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Как сообщает пресс-служба Варты, в феврале Костевич расторг контракт с Динамо.

Его соглашение с Динамо было рассчитано до 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что защитник Никита Бурда перешел из киевского Динамо в луганскую Зарю.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев)

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