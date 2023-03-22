Украинский защитник перешел из Динамо в польский клуб
Костевич досрочно расторг контракт с Динамо (Фото:Стража Познань)
Защитник Владимир Костевич покинул киевское Динамо и стал игроком познанской Варты, который выступает в Экстраклясе — высшем дивизионе Польши.
Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.
Костевич подписал с Вартой контракт до июня 2023 года с возможностью продления еще на год.
Он присоединился к клубу на правах свободного агента.
Как сообщает пресс-служба Варты, в феврале Костевич расторг контракт с Динамо.
Его соглашение с Динамо было рассчитано до 31 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что защитник Никита Бурда перешел из киевского Динамо в луганскую Зарю.