«Есть позитив». Лидер Динамо назвал момент, который надломил команду в игре против Кристал Пэлас

По словам футболиста, до первого пропущенного мяча игра была равной, однако травма Тараса Михавко надломила команду и позволила англичанам выйти вперед, сообщает Tribuna.com.

— Поражение в матче, но возможно какие-то позитивы сможете выделить в игре Динамо сегодня?

В принципе, есть позитивы, потому что играли с другой схемой и многое удавалось до досадной ситуации с Михавком. Думаю, это нас немного надломило, потому что играли в меньшинстве, потом надо было перестраиваться. Конечно, это где-то повлияло на ход игры.

Но все равно выходили на второй тайм уже сконцентрированными и старались больше рисковать, потому что понимали, что надо забивать.

— Ситуация с травмой Михавко стала переломным моментом, по вашему мнению, который решил судьбу матча?

Возможно, это не прям переломный такой супермомент, но он повлиял на игру. Но считаю, что сегодня мы очень хорошо подготовились в плане борьбы, потому что эта команда очень сильная и по показателям, и по статистике, в плане борьбы, в защите, не проигрывают много.

Но мы справились с их игрой. Да, были проблемы, но особенно до пропущенного мяча и до того, как мы в меньшинстве играли, была равная игра.

Свой следующий матч на евроарене Динамо проведет 23 октября на выезде против турецкого Самсунспора.

