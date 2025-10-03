«Виноват не Шовковский, а врач». Легендарный нападающий оценил странное решение Динамо в матче с Кристал Пэлас

Киевляне уступили 0:2, а после удаления игрока лондонцев в конце встречи не смогли воспользоваться численным преимуществом и вернуть интригу.

Интересно, что первый гол команда Шовковского пропустила, играя в меньшинстве. На 28-й минуте защитник Динамо Тарас Михавко столкнулся головами с соперником. После осмотра врачей он вернулся на поле, однако почти сразу покинул его из-за гематомы над левым глазом. Тренерский штаб долго готовил замену, а Кристал Пэлас именно в этот момент открыл счет. Только после этого на поле вышел Назар Волошин.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко автор первого гола сборной Украины Иван Гецко заявил, что ответственность за этот эпизод лежит на врачах Динамо, которые позволили Михавко вернуться на поле и этим сбили с толку тренерский штаб.

Также бывший футболист отметил, что не ожидал другого результата матча.

Иван Гецко не удивлен результатом / Фото: dynamo.kiev.ua

— Какие у вас впечатления после поражения Динамо от Кристал Пэлес?

Честно, я ничего другого не мог себе представить. Хорошо, что не разгром. В принципе, Динамо хотело что-то сделать, но это выглядело очень жутко и бесполезно. Пелес есть Пелес — команда сейчас находится на третьем месте чемпионата Англии, поэтому киевлянам было очень тяжело что-то показать. Команда Шовковского ничем не удивила, все было так, как должно было быть.

— Караваев говорил, что есть позитивы. Вы их заметили?

Я бы не стал на чем-то акцентировать внимание. Моментами они пытались что-то создать, но того всего было мало, чтобы на таком уровне играть достойно с таким соперником. Меня ничем не удивило, потому что Динамо показало игру среднего уровня. Опять проблема с атакой: нет быстрых нападающих, практически ничего не создали. Я другого и не ждал, если честно. До того я уже говорил, что с такой командой будет киевлянам очень тяжело. Так оно и произошло.

— Странный эпизод был с заменой Михавко. Его не заменили сразу: он не смог играть, сошел, а замены так и не было.

Не знаю, об этом лучше спрашивать у тренерского штаба. Тот же врач, который осматривал Михавка, должен был принять решение. А может гематома появилась именно в тот момент, когда он вернулся на поле, и уже во время матча сильно отекла.

— В соцсетях критикуют Шовковского за позднюю замену. Это справедливо?

Когда игрок получает травму, его спрашивают: «Как ты?». Решение должен был принимать врач команды, однозначно. Шовковский здесь ни при чем. Если игрок говорит, что нормально себя чувствует, тренер доверяет ему и считает, что ничего серьезного нет. Сколько было таких случаев, когда разбивали брови, рассекали голову, ставили тампоны, перематывали, и игроки продолжали играть. Это момент, который должен быть на совести врача команды.

— Когда Михавко сошел, команда осталась в меньшинстве и пропустила. Это переломный момент матча?

Возможно, это тоже сыграло свою роль. Соперник быстро сориентировался, прибавил, добился своего. Но в целом я скажу: пока это не то Динамо, которое я хотел бы видеть в еврокубках.

— В перерыве Ярмоленко что-то эмоционально объяснял Биловару, а затем жестко пообщался со скамейкой запасных.

Я думаю, что кто-кто, а Ярмоленко имеет право голоса в команде, однозначно. Потому что авторитет, прежде всего, это лидер, это большой человек, который может и подсказать, и где-то отругать. Это абсолютно нормальное явление.

— Перед вторым голом Пино легко обыграл Бражка.

Очень, очень легко. Я понимаю, что нельзя играть жестко в штрафной площадке, но он прошел просто, как мимо стоячего. Нельзя позволять так себя обыгрывать.

— Потом защитники дали сыграть Нкетии.

Защитники стояли лицом к своим воротам, и это уже говорило о том, что никто никого не опекал. Где-то была нарушена установка, скорее всего, потому что в таких моментах каждый отвечает за игрока, который врывается в штрафную и может пробить. Появилась расхлябанность, они не сориентировались в моменте, проспали — и сразу были наказаны.

