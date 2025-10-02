Динамо проиграло Кристал Пэлас на старте Лиги конференций

В четверг, 2 октября, киевское Динамо потерпело поражение от Кристал Пэлас в первом туре Лиги конференций.

Динамо — Кристал Пэлас 0:2

Голы: Муньос, 31, Нкетиа, 58

Удаление: Соса, 76 (вторая желтая)

В начале матча подопечные Шовковского успешно противостояли лондонцам, однако на 28-й минуте защитник киевлян Тарас Михавко столкнулся головами с игроком соперника, который пытался пробить по воротам, и был вынужден покинуть поле.

Пока Динамо готовило замену и играло в меньшинстве, Кристал Пэлас вышел вперед: Ереми Пино выполнил подачу в штрафную площадку украинцев, где Даниэль Муньйос выиграл борьбу у Владислава Дубинчака и отправил мяч в сетку.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

На 58-й минуте Пино снова организовал гол в ворота Динамо: вингер легко обыграл Владимира Бражко и прострелил на Эдди Нкетию, который удвоил преимущество своей команды — 0:2.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

На 74-й минуте Борна Соса получил желтую карточку, а уже через две минуты был удален за жесткий фол на Александру Тымчику. Впрочем, киевляне не смогли воспользоваться большинством на поле — счет так и остался 0:2 в пользу Кристал Пэлес.

Следующий матч в Лиге конференций киевское Динамо проведет 23 октября против Самсунспора.

