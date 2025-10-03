«Это сыграло с нами злую шутку»: Шовковский назвал переломный момент в матче Динамо против Кристал Пэлас

Специалист высказался про травму Тараса Михавко и ситуацию вокруг его замены. Шовковский назвал этот момент переломным в игре.

«К сожалению, тот игрок, которого мы планировали выпускать, был совершенно не готов для того, чтобы выходить на футбольное поле. Поэтому и получилось так, что очень долго. И это именно сыграло с нами злую шутку. А после пропущенного мяча я уже изменил тактическую схему. То, что мы планировали сделать позже, нужно было делать уже сейчас.

Реклама

Переломный ли этот момент в матче? Возможно", — приводит слова тренера официальный сайт Динамо.

Свой следующий матч на евроарене Динамо проведет 23 октября на выезде против турецкого Самсунспора.

Ранее сообщалось, что лидер Динамо назвал момент, который надломил команду в игре против Кристал Пэлас.