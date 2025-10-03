«Мне его даже жалко»: бывший тренер Динамо рассказал, пришло ли время уволить Шовковского

В украинской Премьер-лиге киевляне уже три матча подряд не могут победить, чем воспользовался Шахтер, возглавив турнирную таблицу. Несмотря на это, бывший футболист и тренер Динамо Александр Хацкевич выступил против того, чтобы руководство Динамо уволило главного тренера Александра Шовковского.

«В чемпионате команда сейчас идет на втором месте. Да, есть неудачная серия из трех ничейных результатов в УПЛ, но Динамо отстает от Шахтера лишь на два очка. То, что киевляне проиграли Кристал Пэласу… Ну, так этот английский клуб — один из фаворитов Лиги конференций.

Просто не нужно говорить, что мы вышли в Лигу конференций, чтобы набираться опыта. Если так посмотреть, то ребята уже лет пять набираются опыта в еврокубках, а результата нет. Мне сейчас его [Шовковского] даже жаль, что он попал в такую ситуацию.

Понятно, что Динамо всегда будет находиться под микроскопом, а любые неудачи воспринимаются болезненно и не придают уверенности на будущее. Но я не думаю, что нужно делать какие-то кардинальные изменения в тренерском плане — пусть Александр Владимирович работает", — обьяснил Хацкевич в интервью УФ.

Отметим, что после первого тура Динамо занимает 29 место в турнирной таблице основного этапа ЛК.

В следующем матче Лиги конференций, который состоится 21 октября, команда Шовковского сыграет на выезде против турецкого Самсунспора.

Ранее Мирон Маркевич объяснил, почему увольнение Шовковского не поможет Динамо остановить серию неудач.