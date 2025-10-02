В одном из поединков киевское Динамо встретится с клубом Кристал Пэлас из Лондона. Номинально домашняя для украинской команды встреча пройдет в Люблине (Польша). Начало матча — в 19:45 по киевскому времени.

В Украине поединок Динамо — Кристал Пэлас в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Список команд, вышедших в общий этап Лиги конференций: Динамо (Украина), Шахтер (Украина), Страсбург (Франция), Ягеллония (Польша), АЕК Афины (Греция), Университатя Крайова (Румыния), Кристал Пэлас (Англия), Целье (Словения), Ракув (Польша), АЗ Алкмаар (Нидерланды), Фиорентина (Италия), Рапид (Австрия), Райо Вальекано (Испания), Лозанна (Швейцария), Шэмрок Роверс (Ирландия), Майнц (Германия), Спарта (Чехия), Хеккен (Швеция), Омония (Кипр), Хамрун Спартанс (Мальта), Шелбурн (Ирландия), Брейдаблик (Исландия), Дрита (Косово), Ноа (Армения), Слован (Словакия), Лех (Польша), Риека (Хорватия), Самсунспор (Турция), КуПС (Финляндия), Сигма (Чехия), Зриньски (Босния и Герцеговина), Абердин (Шотландия), АЕК Ларнака (Кипр), Шкендия (Северная Македония), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Легия (Польша).

По регламенту турнира восемь лучших команд по итогам основного этапа выходят напрямую в 1/8 финала, а те, кто займут места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за выход в 1/8 финала.

