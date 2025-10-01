«Не хочу говорить о чрезвычайном». Экс-нападающий сборной Украины объяснил, почему Динамо не победит Кристал Пэлас в Лиге конференций

В прошлом сезоне киевляне стали чемпионами Украины и добыли путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Там команда Шовковского легко разобралась с мальтийским Хамруном (3:0, 3:0), но дальше вылетела от кипрского Пафоса (0:1, 0:2). В Лиге Европы Динамо тоже не задержалось: в плей-офф украинцы уступили Маккаби Тель-Авив (1:3, 1:0) и вынуждены были отправиться в третий по рангу турнир.

Кристал Пэлас, действующий обладатель Кубка и Суперкубка Англии, стартовал в плей-офф Лиги конференций, где одолел норвежский Фредрикстад (1:0, 0:0). А недавно команда Оливера Гласнера обыграла Ливерпуль (2:1) и сейчас идет третьей в турнирной таблице АПЛ.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легендарный нападающий сборной Украины Иван Гецко объяснил, почему не верит в положительный результат киевлян.

— Иван Михайлович, в прошлом году Динамо провалилось в Лиге Европы. Что ожидаете от старта в Лиге конференций?

Ну, смотрите, соперник у киевского Динамо на сегодня очень сильный. Говорить о чем-то чрезвычайном не стоит, но думаю, что если мы возьмем хотя бы одно очко, то это будет большой плюс для украинского клуба.

— Кристал Пэлас занимает третье место в АПЛ, недавно победил Ливерпуль. Динамо должно бояться?

Думаю, что должен. Немного страшно будет киевлянам.

— Может быть разгром?

Это Англия. Там возможно все. Тем более, мы видим, что Динамо сейчас лихорадит: нет качественной линии атаки, не хватает скоростных игроков, способных в одиночку решать эпизоды. Поэтому, думаю, возникнут серьезные проблемы у ворот соперника. Да и в защите не все в порядке — нельзя так много пропускать. Взять хотя бы последнюю игру с Карпатами, где получили три мяча. Это не то Динамо, которое мы привыкли видеть. Но кубковые игры — это другой настрой и совсем другой уровень, чем чемпионат Украины. Думаю, что команда может собраться и дать бой, но мало в это верю. Все же преимущество на стороне Кристал Пэлес.

— На что стоит надеяться киевлянам? На возможный выход дубля?

Не думаю, что там будет какой-то дубль. У Кристал Пэлес нет слабых футболистов. Резервный состав почти не уступает основному. К тому же те, кто реже играют, в матче с Динамо будут доказывать, что заслуживают место в старте.

— Дальше у Динамо в УПЛ важная игра против Металлиста 1925. Может ли Шовковский сознательно экономить силы?

Смотрите, все зависит от счета. Если мы полностью провалим игру с Пелесом, то ставка будет делаться на чемпионат Украины. Не думаю, что будет какая-то серьезная экономия сил. Если будет ничья, тогда возможна легкая ротация. Но в целом вряд ли что-то серьезное получится. Конечно, хочется верить, что Динамо — это бренд нашего футбола, команда с большим именем, которая способна играть достойно. Но много пропускать от Кристал Пэлес нельзя.

— Как будет восприниматься поражение киевского Динамо в один-два мяча?

Я думаю, что это будет нормально. Но все зависит от самой игры. Если украинцы навяжут борьбу, то это будет интересно. А если просто повезет, что Пелес не забьет много, то ситуация будет восприниматься совсем иначе.

