«Сильная команда и великий клуб»: капитан Кристал Пелеса расхвалил Динамо перед игрой в Лиге конференций

2 октября в 19:45 по киевскому времени подопечные Александра Шовковского сыграют против английского Кристал Пэлеса в первом туре основного этапа Лиги конференций.

Динамо впервые в своей истории выступит в третьем по уровню еврокубке. Впрочем, капитан Кристал Пэласа Марк Геи заявил, что ожидает тяжелого матча, несмотря на то, что английский коллектив является одним из главных фаворитов этого турнира.

«Я согласен со словами тренера. Мы знаем, что это очень сильная команда и большой клуб — с несколькими известными игроками. В составе много футболистов, которые выступают за свои сборные.

Поэтому мы ожидаем тяжелого матча. Но для нас это отличная возможность. Я уже не могу дождаться игры", — цитирует Марка пресс-служба клуба.

Отметим, что в украинской Премьер-лиге Динамо трижды подряд потеряло очки. В прошлом матче команда Шовковского не смогла обыграть Карпаты.

В УПЛ киевляне отстают от Шахтера, возглавившего турнирную таблицу, на два зачетных пункта.

В то же время Кристал Пэлас имеет впечатляющую 18-матчевую непобедимую серию. В последний раз в официальной игре Орлы проиграли 16 апреля в поединке АПЛ от Ньюкасл Юнайтед (0:5).

После шестого тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас занимает третье место, забив восемь и пропустив всего три гола.

Кстати, 2 октября, также впервые на основном раунде Лиги конференций сыграет донецкий Шахтер. Ранее Арда Туран предостерег своих игроков перед матчем против худшей команды Шотландии.