Всего 15%: букмекеры оценили шансы Динамо выиграть первый матч в Лиге конференций

Встреча пройдет в Люблине и начнется в 19:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Динамо — Кристал Пэлас.

В букмекерских конторах выставили такие коэффициенты на поединок: победа Динамо — 6.40, ничья — 4.70, победа Кристал Пэлас — 1.50.

Если перевести в проценты, то шансы динамовцев выиграть матч — 15%.

Не верит в киевлян и легендарный форвард Иван Гецко.

«Динамо сейчас лихорадит: нет качественной линии атаки, не хватает скоростных игроков, способных в одиночку решать эпизоды. Поэтому, думаю, возникнут серьезные проблемы у ворот соперника. Да и в защите не все в порядке — нельзя так много пропускать. Взять хотя бы последнюю игру с Карпатами, где получили три мяча. Это не то Динамо, которое мы привыкли видеть. Но кубковые игры — это другой настрой и совсем другой уровень, чем чемпионат Украины. Думаю, что команда может собраться и дать бой, но мало в это верю. Все же преимущество на стороне Кристал Пэлас», — заявил Гецко в комментарии NV.

Ранее мы писали, кто в Украине будет транслировать матч Динамо — Кристал Пэлас.