«Давайте будем откровенны, нынче Кристал Пэлас — одна из лучших команд АПЛ и это подтверждают ее результаты на внутренней арене. Очень непростая команда.

Относительно того, что, мол, Динамо могло пропустить и больше, то не сказал бы, что английская команда действительно создала много реальных голевых моментов. Проблема в том, что слишком легко динамовцы дали себе забить. В моменте с первым голом… ну, ребята, надо же как-то бороться, толкаться, а не давать игроку вот так легко замыкать подачу головой фактически без сопротивления!

И второй гол … Я посоветую Бражко научиться лучше играть в отборе, очень легко дает себя обыгрывать. Вспомните, что и в игре с Карпатами с ним такое же было: тоже дал себя на фланге обыграть и прострелить в штрафную. Оба момента завершились голами", — сказал Маркевич в интервью для Sport-Express.ua.

Динамо уже три подряд матча не может победить в УПЛ, как следствие, Шахтер вышел на первое место в турнирной таблице. Впрочем, Мирон Маркевич считает, что сейчас Александр Шовковский не заслужил увольнения. По его мнению, прежде всего Динамо не хватает футболистов с лучшим уровнем игры.

«Уволить Шовковского — это самое простое. Что это сейчас даст? Надо Динамо хороших футболистов. Те, что есть сейчас, много не тянут. Вот она — главная проблема, а менять тренеров легче всего», — добавил Маркевич.

Отметим, что после первого тура Динамо занимает 29 место в турнирной таблице основного этапа ЛК.

В следующем матче Лиги конференций, который состоится 21 октября, команда Шовковского сыграет на выезде против турецкого Самсунспора.

