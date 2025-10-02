«Много выдающихся игроков»: тренер Кристал Пэлас назвал сильные стороны Динамо перед игрой в Лиге конференций

Наставник английской команды Оливер Гласнер поделился ожиданиями от игры с «бело-синими».

«Мы очень уважаем киевское Динамо, это одна из двух великих команд Украины. У них было много выдающихся игроков.

Мы проанализировали их игру, посмотрели много матчей — обычно они играют в схеме 4−3−3, имеют хороших дриблеров. Они стремятся контролировать мяч и пытаются доминировать в игре. Это их ДНК. Мы не знаем точно, какую схему они выберут на матч против нас.

Относительно атмосферы — мы не знаем, какая она будет, но с нами будет 2,5 тысячи болельщиков Кристал Пэлас. Динамо забивает, но и пропускает немало голов.

Мы не ожидаем, что Динамо будет играть глубоко в обороне. Это не их идентичность. Но если придется, мы все равно будем иметь достаточно моментов. Мы знаем, что имеем навыки, чтобы сломать низкий блок.

Даже Ливерпуль и Челси имели трудности в Лиге чемпионов — 70% владения мячом, но это еще не означает, что ты забьешь четыре или пять голов. Однако мы уверены, что забьем, независимо от того, как будет действовать соперник", — приводит слова тренера пресс-служба Кристал Пэлас.

Матч Динамо — Кристал Пэлас начнется в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что Кристал Пэлас имеет впечатляющую 18-матчевую непобедимую серию. В последний раз в официальной игре «орлы» проиграли 16 апреля в поединке АПЛ от Ньюкасл Юнайтед (0:5).