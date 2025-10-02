Динамо — Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

2 октября, 11:17
Табло матча (Фото: ФК Динамо)

В первом туре ЛК киевляне встретятся с победителем Кубка и Суперкубка Англии.

Игра пройдет 2 октября в Люблине. И начнется в 19:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка.

ДИНАМО — КРИСТАЛ ПЭЛАС — 0:0 (обновляется)

Динамо дебютирует в основной сетке Лиги конференций, хотя начинало свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов.

Несмотря на то, что Кристал Пэлас дебютировал в еврокубках (Кубок Интертото не считаем), клуб считается одним из главных фаворитов турнира.

Интересно, что Кристал Пэлас выиграл Кубок Англии и автоматически пробился в Лигу Европы. Однако лондонский клуб в итоге пролетел мимо этого турнира. Дело в том, в Лигу Европы пробился еще и французский Лион. Совладельцем обеих команд является американский бизнесмен Джон Текстор. Это противоречит пятой статье регламента УЕФА:

«Никто не может одновременно быть вовлечен, прямо или косвенно, в каком бы то ни было качестве в управление, администрирование и/или спортивные результаты более чем одного клуба, участвующего в клубном турнире УЕФА».

При этом у владельцев нет права выбирать, какой из клубов заявлять в еврокубки. Согласно регламента, если клубы одного владельца пробились в один турнир, то приоритет у той команды, которая заняла более высокое место в чемпионате. Таким образом, в Лиге Европы остался Лион, который занял шестое место в чемпионате Франции, а Кристал Пэлас — 12-е в Англии.

Редактор: Любомир Луканюк

