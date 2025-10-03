«Синяк на пол лба»: спортивный врач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавко, который получил травму головы

Украинский футболист травмировался после столкновения головами с соперником, но продолжил игру. Через несколько минут стало очевидно, что Тарас нуждается в замене.

Реклама

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о ситуации с заменой Михавка.

«То, как заменеджили Михавка, вызывает немного вопросов, но хорошо, что хотя бы сняли. Хоть и не с первого раза. Неужели сразу не было понятно, что нужно применить concussion protocol и заменить Тараса? Почему игрока не обследовали в положении лежа на спине, ввиду потенциальной травмы шеи после такого сногсшибательного падения?

Это последствия отсутствия современных тренингов в украинских клубах и сборных по оказанию помощи на поле, которые давно применяют в Европе, но в украинских реалиях — это, пока, очень редко встречается.

В итоге, хорошо, что хоть сняли по второму разу после того, как Тарас попытался вернуться, но практически сразу попросил замену имея большой синяк на пол лба", — написал Бабелюк в своем Telegram-канале Hospital Pass.

Отметим, что Михавко покинул поле на 29-й минуте, однако замена была выполнена только на 34-й. В этот промежуток киевляне пропустили гол, играя в меньшинстве.

Напомним, что Шовковский назвал переломный момент в матче Динамо против Кристал Пэлас.