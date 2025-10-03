«Что Шовковский может сделать?»: Сабо раскритиковал Динамо после поражения от Кристал Пэласа в Лиге конференций

3 октября, 10:16
Поделиться:
Сабо тренировал сборную Украины дважды: в 1994-м и 1996−1999 годах (Фото: ФК Динамо)

Сабо тренировал сборную Украины дважды: в 1994-м и 1996−1999 годах (Фото: ФК Динамо)

Бывший легендарный игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо критически высказался о поражении команды Шовковского от Кристал Пэласа (0:2) в первом туре Лиги конференций.

«Ой, ну, что сказать… Я очень разочарован. Хотя еще до игры прогнозировал, что Динамо проиграет с разницей в два-три гола. Так и получилось. Ну никакие динамовцы по игре были, ни-какие… Наш футбол нынче очень отстает от уровня команд АПЛ и не только, очень отстаем.

Реклама

Что Шовковский может сделать с таким составом? Тренер английского клуба переиграл его тактически. Оливер Гласнер понимал, что против Динамо можно и нужно играть в атакующий футбол. Англичане вообще ничего не дали создать киевлянам, ни-че-го. Ни одного голевого момента. О чем дальше говорить? Стыдно за команду", — сказал Сабо для BLIK.ua.

Читайте также:
Динамо — Кристал Пэлас: обзор матча Лиги конференций — видео

Также легендарный динамовец назвал главную причину поражения бывшего клуба в Лиге конференций.

«Кристал Пэлас в игре с Динамо, игроки английского клуба, все делали на хорошей скорости, аж приятно было смотреть, а наши, как играли до этого в некоторых матчах на месте, стоя, так и продолжили это делать...

Некоторые игроки, которых я раньше хвалил, надеялся, что они вырастут в хороших мастеров, затормозились в своем развитии, перестали развиваться", — добавил Сабо.

Читайте также:
«Чуда и не могло произойти»: Вернидуб раскритиковал Динамо за игру против Кристал Пэлас и назвал причины поражения

Отметим, что после первого тура Динамо занимает 29 место в турнирной таблице основного этапа ЛК.

В следующем матче Лиги конференций, который состоится 21 октября, команда Шовковского сыграет на выезде против турецкого Самсунспора.

Ранее Туран рассказал о победе Шахтера над Абердином и шансах на труимф в Лиге конференций.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Йожеф Сабо Футбол ФК Динамо (Киев) Кристал Пэлас Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies