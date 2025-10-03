«Чуда и не могло произойти»: Вернидуб раскритиковал Динамо за игру против Кристал Пэлас и назвал причины поражения

Специалист считает, что тренерский штаб допустил ошибку с первых минут игры.

«Если говорить откровенною то чуда и не могло произойти. Глядя на то, в какой трансформации Динамо начало игру, возникает много вопросов. Я понимаю, что киевляне, возможно, хотели среагировать на то, что Кристал Пэлас играет в три центральных защитника, сделав то же самое. Но я не пойму, для чего это было делать. Почему не играть так, как это лучше получается? И сам стартовый состав мне не понравился».

Реклама

Вернидуб высказался о том, что Динамо долго играло в меньшинстве, ведь не удалось сразу заменить Тараса Михавка, который получил травму головы.

«Стал ли ключевым первый пропущенный мяч? Как можно делать замену пять минут. Можно ведь было сразу перестроиться и выпустить полузащитника. Стал ли это гол ключевым? Не думаю. Что до этого времени сделали динамовцы у ворот англичан?

У Кристал Пэлас не было моментов? По игре было видно, что рано или поздно эти моменты будут. Соперник действовал более осмысленно, более уверенно. Если Кристал Пэлас обыграл Ливерпуль, то они бы нашли подходы к воротам Динамо".

Вернидуб рассказал, как можно исправить ситуацию внутри столичной команды.

«На мой взгляд, есть проблемы внутри команды. Думаю, нужно поговорить с каждым футболистов с командой в целом. Может, это разрешит ситуацию», — сказал тренер для Sport.ua.

Отметим, что Шовковский назвал переломный момент в матче Динамо против Кристал Пэлас.