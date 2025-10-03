«Позитив, что не было разгрома». Динамо разочаровало легенду украинского клуба после поражения от Кристал Пэлас

Футболист в комментарии NV отметил, что у него сложилось впечатление, будто команда Шовковского приезжает играть в еврокубки без задач.

«Впечатления от игры негативные. Динамо проиграло, не добыло очков для Украины в таблицу коэффициентов и, в принципе, ничем не удивило. Не вижу больше позитивов, кроме того, что команда не проиграла разгромно. Основное выглядит так: у команды нет желания. Складывается впечатление, что Динамо приезжает играть в еврокубки без задач — просто отбыть номер».

Эксперт обратил внимание на странный эпизод с защитником Тарасом Михавко, который получил травму головы и после короткого возвращения все же сошел с поля. Киевляне пропустили в меньшинстве и только тогда в игру вступил Назар Волошин.

«Это выглядело очень странно. Тренерский штаб не проявил решительности, чтобы сразу заменить Тараса и перестроиться. Но я не думаю, что этот момент стал переломным в матче. Кристал Пэлас, когда хотел, легко создавал моменты и мог забить еще больше. Было ощущение, что после первого пропущенного гола Динамо уже обречено. Даже когда играли в большинстве, киевляне ничего не создали. Игроки Пэлас выглядели мощнее, быстрее, лучше контролировали мяч и были более уверенными».

Худобяк также раскритиковал действия обороны киевлян во втором пропущенном голе:

«Виновата вся линия защиты. Особенно Бражко, который очень легко дал себя обыграть, не было подстраховки. Линия центральных защитников неправильно сыграла по мячу, не выбила его. И Дубинчак не доиграл персонально с Нкетией, отпустил его.

А разговоры Ярмоленко с Биловаром и скамейкой запасных свидетельствуют, что атмосфера внутри коллектива сейчас не самая лучшая", — сказал Худобяк.

