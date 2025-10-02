«У киевлян везде проблемы». Легенда украинского клуба боится, что Кристал Пэлас разгромит Динамо в Лиге конференций

Команда Александра Шовковского подходит к встрече с трехматчевой безвыигрышной серией в УПЛ: киевляне сыграли вничью с Оболонью (2:2), Александрией (2:2) и Карпатами (3:3). Зато в Кристал Пэлас дела идут значительно лучше — коллектив Оливера Гласнера одержал две победы подряд, в том числе и над Ливерпулем (2:1), и сейчас занимает третье место в АПЛ.

В прошлом сезоне Динамо стало чемпионом Украины и получило право выступать в квалификации Лиги чемпионов. Там киевляне без проблем прошли мальтийский Хамрун (3:0, 3:0), но уже на следующем этапе вылетели от кипрского Пафоса (0:1, 0:2). В Лиге Европы украинский клуб также долго не задержался: в плей-офф Динамо уступило Маккаби Тель-Авив (1:3, 1:0) и было вынуждено отправиться в третий по престижности турнир.

Кристал Пэлас является действующим обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В плей-офф Лиги конференций «орлы» прошли норвежский Фредрикстад (1:0, 0:0).

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко бывший игрок сборной Украины и легенда львовских Карпат Игорь Худобяк заявил, что Динамо не выглядит уверенно в этом сезоне, поэтому киевлянам будет очень сложно добыть положительный результат в игре против Кристал Пэлес.

Игорь Худобяк считает, что ротация Кристалл Пелес поможет Динамо / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Лига конференций — немножко более слабый турнир, чем Лига Европы. Надеюсь, что Динамо пройдет в раунд плей-офф, но будет очень непросто, ведь наш столичный клуб не выглядит уверенным в этом сезоне. Стартовый матч против Кристал Пэлас будет очень тяжелым для Динамо, и хорошим результатом будет даже то, если киевляне не проиграют.

Да, Кристал Пэлас сейчас на ходу (идут на третьем месте в АПЛ и недавно победили Ливерпуль 2:1), поэтому есть опасения, что они могут нанести киевлянам разгромное поражение. Но думаю, у англичан будет ротация — 100%. Возможно, это несколько поможет Динамо. Прошлый еврокубковый сезон показал, что у команды Шовковского проблемы везде — и в обороне, и в атаке. Поэтому особенно против Кристал Пэлес будет очень сложно добыть положительный результат.

Следующий матч у киевлян в чемпионате Украины против Металлиста-1925, и интересно будет посмотреть, какая ротация будет в Динамо в этих встречах. А она, конечно же, будет. Все зависит от задач, которые стоят перед командой Шовковского на эту Лигу конференций. Если поражение от Кристал Пэлес не будет разгромным, то ничего страшного не произойдет. Англичане сейчас очень сильный соперник", — сказал Худобяк.

Отметим, что матч начнется в 19:45 по киевскому времени в польском городе Люблин.

Ранее мы писали, что в Динамо рассказали, рассматривают ли увольнение Шовковского.