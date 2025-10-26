В 10-м туре украинской Премьер-лиги встретятся команды, которые ведут борьбу за медали. Киевское Динамо принимает криворожский Кривбасс.

Перед этим туром Кривбасс неожиданно возглавил турнирную таблицу УПЛ. Команда воспользовалась осечками Динамо (пять ничьих подряд) и Шахтера (поражение и два ничьи в пяти последних матчах).

Встреча Динамо — Кривбасс пройдет 26 октября в Киеве и начнется в 18:00. Смотрите бесплатную трансляцию матча тура.

ДИНАМО — КРИВБАСС: ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Накануне поединка букмекеры прогнозировали победу киевскому клубу. Котировки на матч были такие: победа Динамо — 1.73, ничья — 4.00, победа Кривбасса — 4.70.

Напомним, что на этой неделе динамовцы проиграли в Лиге конференций турецкому Самсунспору.

