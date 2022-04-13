Легионер Динамо не сдержал слез после благотворительного матча, в котором он сыграл за две команды — видео 13 апреля, 17:12 Цей матеріал також доступний українською Утешал Вербича вратарь Динамо Денис Бойко (Фото:Скриншот видео)

Словенский легионер Динамо Беньямин Вербич, который после начала войны на правах аренды перешел в варшавскую Легию, расчувствовался после благотворительного матча между украинской и польской командами.

Вербич сыграл в поединке за обе команды. Футболист появился в стартовом составе Легии, а во втором тайме сыграл за Динамо.

После матча Вербич не смог сдержать слез, а утешал словенского футболиста вратарь Динамо Денис Бойко.

Видео дня

«Игра была для меня очень эмоциональной. Было странно выходить на поле и играть против ребят, с которыми дружил четыре года и с которыми пришлось расстаться, когда началась война. С этого момента я был с ними на связи каждый день. Не менее необычно было во втором тайме перейти в другую команду и сыграть за Динамо.

Но, думаю, нам удалось провести очень хорошую игру для людей, пришедших на стадион. Украинские певицы очень хорошо выступили перед матчем. Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в создание такой прекрасной атмосферы. Думаю, Динамо делает очень хорошую работу для своей страны", - сказал после матча Вербич.

Сам поединок завершился победой Динамо со счетом 3:1. В составе киевского клуба дублем отметился Артем Беседин, еще один гол забил Виталий Буяльский.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо может сыграть товарищеский матч против английского Манчестер Сити.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.