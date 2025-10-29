«Два миллиона на него выбросили». Леоненко раскритиковал футболиста Динамо, который после громкого скандала задонатил на ВСУ крупную сумму

29 октября, 11:33
Виктор Леоненко (Фото: Виктор Леоненко/Instagram)

Виктор Леоненко (Фото: Виктор Леоненко/Instagram)

Бывший футболист Динамо, а теперь эксперт Виктор Леоненко перед матчем киевского клуба с донецким Шахтером в 1/8 финала Кубка Украины прошелся по румынскому новичку «бело-синих» Владиславу Бленуце.

Леоненко считает, что трансфер Бленуце оказался провальным, сообщает BLIK.ua.

«Конечно, против Шахтера надо ставить Герреро, потому что Ярмоленко — это не нападающий. Относительно политика [Бленуце] здесь вопрос к Игорю Михайловичу [Суркису].

Я вообще не понимаю, зачем его тогда покупали. Два миллиона на него выбросили, а он в запасе сидит. При счете 3:0 могли бы выпустить. Тогда хотя бы на политическую программу его отправляйте, если все равно не играет", — сказал Леоненко.

Динамо подписало 23-летнего футболиста в сентябре текущего года и заключило с ним контракт на пять лет.

Затем стало известно, что Бленуце делал пророссийские репосты в TikTok. Владислав, в частности, делился со своими подписчиками речью российского пропагандиста Владимира Соловьева и видео с саундтреком сериала Бригада.

После скандала игрок дал интервью клубной пресс-службе, в котором признал ошибку и заявил, что поддерживает Украину.

После этого Бленуце пожертвовал ВСУ 700 тыс. гривен и получил благодарность с подписью генерал-майора Виктора Плесного.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Динамо (Киев) Футбол

