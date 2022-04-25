Луческу может возглавить турецкий топ-клуб — СМИ

25 апреля, 18:09
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Мирча Луческу возглавил Динамо летом 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Мирча Луческу возглавил Динамо летом 2020 года (Фото:ФК Динамо)

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Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу может возглавить стамбульский Фенербахче, сообщает Sözcü.

По информации издания, Фенербахче предложило должность наставника португальцу Жорже Жезушу, однако тот пока не согласился на предложение, поэтому клуб выбрал Луческу как альтернативный вариант.

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В Фенербахче считают, что Луческу может согласиться на предложение возглавить клуб, поскольку его ситуация в Динамо неопределенна из-за войны в Украине.

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Интересно, что раньше Луческу возглавлял два других стамбульских клуба — Галатасарай (2000−2002) и Бешикташ (2002−2004). Также румынский специалист был главным тренером сборной Турции (2017−2019).

Ранее Луческу заявил, что не планирует завершать карьеру и подчеркнул, что у него еще два года контракта с Динамо.

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Теги:   Футбол Мирча Луческу ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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