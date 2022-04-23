«Это любовь на всю жизнь». Луческу высказался по поводу возможного завершения карьеры 23 апреля, 21:19 Цей матеріал також доступний українською У Мирчи Луческу еще два года контракта с Динамо (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу высказался по поводу возможного завершения профессиональной карьеры.

Луческу заявил, что занимается делом всей своей жизни и не против как минимум отработать до конца свой контракт с Динамо, сообщает ProSport.

«У меня еще два года контракта, я не знаю, что и как будет. Это любовь на всю жизнь. Не все любят жизнь так, как должны это делать. Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу.

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Все зависит от того, что вы подразумеваете под жизнью. Я привык к тому, что делаю уже 60 лет", — сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что футболисты Динамо вместе с Луческу встретились с украинскими беженцами в Румынии.

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