Снова потеряли очки. Динамо продолжило серию неудач, сыграв в голевую ничью с Металлистом 1925 в УПЛ

В воскресенье, 5 октября, Металлист 1925 отобрал очки у киевского Динамо в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги.

Динамо — Металлист 1925 — 1:1

Голы: Волошин, 35 — Литвиненко, 58

Киевляне открыли счет на 35-й минуте. Во время быстрой атаки команды Александра Шовковского мяч оказался на углу штрафной площадки у Александра Караваева, который хитро отпасовал на Назара Волошина. Тот дальним ударом отправил мяч в сетку ворот соперника.

Реклама

Гости восстановили равновесие во втором тайме: Итодо после навеса сбросил мяч на Ивана Литвиненко, который без сопротивления мощным ударом пробил по воротам Динамо — 1:1.

Это уже четвертая ничья кряду для подопечных Шовковского в УПЛ. До этого киевляне не смогли победить Оболонь (2:2), Александрию (2:2) и Карпаты (3:3).

В турнирной таблице чемпионата Украины киевляне занимают вторую строчку, имея 16 очков.



Напомним, что в Лиге конференций Динамо стартовало с поражения от Кристал Пэлес (0:2).

Ранее мы писали, что бывший ассистент Зидана в Реале назвал лучших игроков Динамо.