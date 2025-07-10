Динамо провело третий контрольный матч на летнем тренировочном сборе в Австрии.

Соперником киевлян стал датский Мидтьюлланд, который в прошлом сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Дании.

Подопечные Александра Шовковского первыми открыли счет, а автором гола стал Александр Пихаленок.

Реклама

В первом тайме Мидтьюлланд восстановил ничейный счет благодаря голу Франколино.

После перерыва датский коллектив еще дважды поразил ворота Динамо. Гогорса и Этим отметились голами.

Счет больше не менялся. Динамо потерпело второе поражение на сборах, до этого команда проигрывала Кишварде.

Динамо — Мидтьюлланд — 1:3

Голы: Пихаленок, 21 — Франкулино 33, Гогорса, 49, Этим, 56

Свой следующий матч Динамо на сборах проведет 11 июля против Вест Бромвича.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Динамо попал в сложное ДТП вместе с семьей.