Динамо в голевом матче проиграло вице-чемпиону Дании — видео
Футболисты Динамо (Фото: ФК Динамо Киев)
Динамо провело третий контрольный матч на летнем тренировочном сборе в Австрии.
Соперником киевлян стал датский Мидтьюлланд, который в прошлом сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Дании.
Подопечные Александра Шовковского первыми открыли счет, а автором гола стал Александр Пихаленок.
В первом тайме Мидтьюлланд восстановил ничейный счет благодаря голу Франколино.
После перерыва датский коллектив еще дважды поразил ворота Динамо. Гогорса и Этим отметились голами.
Счет больше не менялся. Динамо потерпело второе поражение на сборах, до этого команда проигрывала Кишварде.
Динамо — Мидтьюлланд — 1:3
Голы: Пихаленок, 21 — Франкулино 33, Гогорса, 49, Этим, 56
Свой следующий матч Динамо на сборах проведет 11 июля против Вест Бромвича.
