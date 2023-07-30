Два удаления, дубль и пенальти: Динамо добыло тяжелейшую победу над аутсайдером УПЛ

30 июля, 18:55
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Динамо обыграло Минай (Фото:ФК Динамо Киев)

Динамо обыграло Минай (Фото:ФК Динамо Киев)

В рамках первого тура чемпионата Украины киевское Динамо обыграло Минай (4:1).

На 3 минуте поединка закарпатский клуб вышел вперед после гола Витенчука, который отметился шикарным взятием ворот, пробив с дальней дистанции.

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В средине первого тайма подопечные Мирчи Луческу смогли забить дважды, а героем стал Владислав Ванат, который оформил дубль.

Видео дня

Через пару минут киевляне остались в меньшинстве — Денис Попов прямой ногой влетел в корпус Владимира Одарюка.

На старте второго тайма Минай лишился голкипера — Александр Бандура был удален за то, что он сбил Ярмоленко за пределами штрафной площади.

До конца встречи Минай провел несколько неплохих атак, но избежать поражения не сумел.

На последних минутах основного времени Виталий Буяльский забил третий в ворота соперника, реализовав пенальти.

Финальную точку в поединке поставил Александр Караваев, забив в компенсированное время.

Динамо Киев — Минай 4:1
Голы: Ванат, 27, 30, Буяльский, 87 (пен.), Караваев 93 — Витенчук, 3

Удаления: Попов (32) — Бандура (56)

Турнирная таблица УПЛ

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В следующем туре Динамо Киев сыграет с Оболонью, а Минай будет противостоять ЛНЗ.

Напомним, действующий чемпион Украины Шахтер стартовал с победы в УПЛ.

На нашем сайте доступно расписание и результаты первого тура чемпионата Украины по футболу.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Чемпионат Украины ФК Динамо (Киев) ФК Минай

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