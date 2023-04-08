Динамо — Минай. Прямая трансляция матча УПЛ — видео 8 апреля, 11:05 Динамо ведет борьбу за ЛЧ (Фото:Динамо Киев)

В субботу, 8 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги Динамо — Минай.



Игра начнется в 13:00 и будет бесплатно показана в прямом эфире.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО — МИНАЙ

Всего Динамо и Минай провели между собой семь официальных встреч — пять в УПЛ и две в Кубке Украины. Все матчи выиграли киевляне.

Видео дня

02.10.2022. УПЛ. Минай — Динамо — 0:1

27.11.2021. УПЛ. Минай — Динамо — 0:2

11.08.2021. УПЛ. Динамо — Минай — 2:0

07.03.2021. УПЛ. Динамо — Минай — 3:0

26.09.2020. УПЛ. Минай — Динамо — 0:4

17.06.2020. КУ. Минай — Динамо — 0:2

31.10.2018. КУ. Минай — Динамо — 1:3

Турнирное положение

Команды на разных полюсах турнирной таблицы. Если киевляне борются за медали и зону Лиги чемпионов, то клуб из Закарпатья решает задану не вылететь в Первую лигу.

Фото: www.flashscore.ua