Динамо — Минай. Прямая трансляция матча УПЛ — видео
Динамо ведет борьбу за ЛЧ (Фото:Динамо Киев)
В субботу, 8 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги Динамо — Минай.
Игра начнется в 13:00 и будет бесплатно показана в прямом эфире.
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО — МИНАЙ
Всего Динамо и Минай провели между собой семь официальных встреч — пять в УПЛ и две в Кубке Украины. Все матчи выиграли киевляне.
02.10.2022. УПЛ. Минай — Динамо — 0:1
27.11.2021. УПЛ. Минай — Динамо — 0:2
11.08.2021. УПЛ. Динамо — Минай — 2:0
07.03.2021. УПЛ. Динамо — Минай — 3:0
26.09.2020. УПЛ. Минай — Динамо — 0:4
17.06.2020. КУ. Минай — Динамо — 0:2
31.10.2018. КУ. Минай — Динамо — 1:3
Турнирное положение
Команды на разных полюсах турнирной таблицы. Если киевляне борются за медали и зону Лиги чемпионов, то клуб из Закарпатья решает задану не вылететь в Первую лигу.