Динамо — Минай. Прямая трансляция матча УПЛ — видео

8 апреля, 11:05
Поделиться:
Динамо ведет борьбу за ЛЧ (Фото:Динамо Киев)

Динамо ведет борьбу за ЛЧ (Фото:Динамо Киев)

В субботу, 8 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги Динамо — Минай.

Игра начнется в 13:00 и будет бесплатно показана в прямом эфире.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО — МИНАЙ

https://www.youtube.com/embed/-HNRbRnDW_Y

Всего Динамо и Минай провели между собой семь официальных встреч — пять в УПЛ и две в Кубке Украины. Все матчи выиграли киевляне.

Видео дня

02.10.2022. УПЛ. Минай — Динамо — 0:1

27.11.2021. УПЛ. Минай — Динамо — 0:2

11.08.2021. УПЛ. Динамо — Минай — 2:0

07.03.2021. УПЛ. Динамо — Минай — 3:0

26.09.2020. УПЛ. Минай — Динамо — 0:4

17.06.2020. КУ. Минай — Динамо — 0:2

31.10.2018. КУ. Минай — Динамо — 1:3

Читайте также:
«Он спал под военкоматом»: игрок Шахтера рассказал, как его тесть-инвалид попал на войну

Турнирное положение

Команды на разных полюсах турнирной таблицы. Если киевляне борются за медали и зону Лиги чемпионов, то клуб из Закарпатья решает задану не вылететь в Первую лигу.

www.flashscore.ua
Фото: www.flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Чемпионат Украины по футболу ФК Минай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X