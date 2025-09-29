«Братья Суркис будут его защищать до конца»: Луческу высказался о скандальном новичке Динамо

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу поделился мнением о том, уйдет ли из киевского Динамо форвард Владислав Бленуце.

Румынский специалист считает, что руководство «бело-синих» сделает все, чтобы нападающий остался в команде.

«Ни в коем случае Бленуце не покинет Динамо. Это очень серьезный клуб, а братья Суркисы — образцы справедливости. Они будут защищать его до последнего после той ошибки, которую он допустил.

Естественно, что он находится под давлением болельщиков. Я тоже это чувствовал на себе. Пока я возглавлял Шахтер, у них сменилось 12 тренеров, но болельщики ничего не забыли.

Его не отпустят. Время все расставит на свои места. Клуб обязательно будет защищать его. Это серьезный клуб с фантастическими традициями и опытом", — сказал Луческу для Fanatik.

Напомним, что Динамо подписало 23-летнего футболиста в сентябре текущего года и заключило с ним контракт на пять лет.

Затем стало известно, что Бленуце делал пророссийские репосты в TikTok. Владислав, в частности, делился со своими подписчиками речью российского пропагандиста Владимира Соловьева и видео с саундтреком сериала Бригада.

После скандала игрок дал интервью клубной пресс-службе, в котором признал ошибку и заявил, что поддерживает Украину.

Ранее сообщалось, что фанаты Динамо во время матча УПЛ развернули баннер против Бленуце.