Динамо может сыграть с бывшим клубом Луческу в раунде плей-офф Лиги конференций 7 августа, 16:20 Динамо для выхода в групповой турнир Лиги Европы нужно преодолеть два раунда (Фото:ФК Динамо)

Сегодня, 7 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций.

В случае победы в третьем раунде квалификации турнира над греческим Арисом, в следующем круге Динамо сыграет с победителем пары Бешикташ (Турция) — Нефтчи (Азербайджан).

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Стоит отметить, что в 2002—2004 годах нынешний наставник Динамо Мирча Луческу возглавлял Бешикташ.

Матчи Динамо против Ариса состоятся 10 и 17 августа.

Поединки плей-офф квалификации Лиги конференций запланированы на 24 и 31 августа.

Ранее сообщалось, что в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы между собой могут сыграть украинские Заря и Днепр-1.