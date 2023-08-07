Динамо может сыграть с бывшим клубом Луческу в раунде плей-офф Лиги конференций
Динамо для выхода в групповой турнир Лиги Европы нужно преодолеть два раунда (Фото:ФК Динамо)
Сегодня, 7 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций.
В случае победы в третьем раунде квалификации турнира над греческим Арисом, в следующем круге Динамо сыграет с победителем пары Бешикташ (Турция) — Нефтчи (Азербайджан).
Стоит отметить, что в 2002—2004 годах нынешний наставник Динамо Мирча Луческу возглавлял Бешикташ.
Матчи Динамо против Ариса состоятся 10 и 17 августа.
Поединки плей-офф квалификации Лиги конференций запланированы на 24 и 31 августа.
Ранее сообщалось, что в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы между собой могут сыграть украинские Заря и Днепр-1.