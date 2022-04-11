«Гвардиола готов организовать матч». Динамо может сыграть благотворительный поединок с Манчестер Сити 11 апреля, 20:38 Цей матеріал також доступний українською Ранее динамовцы выехали из Украины (Фото:drohobych-rada.gov.ua)

Киевское Динамо может сыграть товарищеский матч против английского Манчестер Сити.

Об этом рассказал главный тренер Динамо Мирча Луческу, сообщает BBC.

По его словам, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола положительно воспринял такую идею, однако нужно отталкиваться от календаря "горожан", у которых забит график из-за участия в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

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"Мы хотим сыграть не только с Ман Сити. Открыты к предложениям и других клубов Англии, поскольку это одна из стран, которая очень жестко осудила войну. Мы говорили с Гвардиолой. Спасибо ему за готовность организовать матч.

Дело не в футболе. Футбол – всего лишь наш инструмент. Приглашение сыграть – знак для тех, кто в Украине, кто борется или страдает, кому нужно прятаться из-за обстрелов. Это не просто матч. Если играешь, показываешь, что тебя волнует то, что происходит.

Моей мечтой было сыграть во всех странах, поддерживавших украинский народ в эти времена. Мы не должны забывать. Не надо возвращаться в повседневную рутину и забывать об Украине. Эти матчи пройдут, чтобы почтить жертв и дать надежду и утешение всем в Украине», – сказал Луческу.

Донецкий Шахтер сыграл благотворительный матч с греческим Олимпиакосом и собрал для помощи украинцев 102 тысяч евро.



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