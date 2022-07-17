Динамо назвало заявку команды на первые официальные матчи сезона

17 июля, 18:30
Матчи между Динамо и Фенербахче состоятся 20 и 27 июля (Фото:ФК Динамо)

Матчи между Динамо и Фенербахче состоятся 20 и 27 июля (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо определилось с официальной заявкой на матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против стамбульского Фенербахче.

В заявку Динамо попали 28 футболистов, сообщает официальный сайт киевского клуба.

21 футболист попал в заявку по списку А и 7 – по списку Б.

Заявка Динамо:

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет (заявка Б*), Денис Бойко

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Защитники: Антон Боль (Б), Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный (Б), Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко (Б), Томаш Кендзьора

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Яцик (Б), Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Викентий Волошин (Б), Виталий Буяльский, Денис Антюх

Нападающие: Владислав Ванат (Б), Артем Беседин, Владислав Супряга

Первый матч между Динамо и Фенербахче состоится 20 июля в польском Лодзе, ответный матч — 27 июля в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины и киевского Динамо Илья Забарный попал в список номинантов на приз лучшему молодому игроку Европы - Golden boy-2022.

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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