«Я шокирован». Петраков отреагировал на отказ Динамо отпустить футболистов в сборную Украины 18 апреля, 16:18 Цей матеріал також доступний українською Александр Петраков намерен собрать сборную Украины 29 апреля в Словении (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отреагировал на решение руководства киевского Динамо не отпустить футболистов в национальную команду, которая 29 апреля начнет подготовку к плей-офф отбора на ЧМ-2022.



Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

29 апреля сборная Украины приступит к тренировочному сбору в Словении для подготовки к полуфиналу плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре против Шотландии, однако Динамо отказалось отпускать в национальную команду своих игроков, объясняя это тем, что у киевского клуба на этот период запланированы товарищеские игры.

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Фото: KDK via Facebook

Такая позиция Динамо вызвала резонанс в футбольной среде, а Петраков заявил, что не ожидал такого поступка от киевского клуба.

"Скажу откровенно, я шокирован. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам.

К каким официальным поединкам готовится Динамо и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные по вызову даты? В стране идет война, все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет из-за войны.

Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас? Хочу добавить, что о своем намерении организовать сбор 29 апреля УАФ сообщил все наши клубы, из которых мы приглашаем кандидатов в сборную, 11 апреля. Не помню, чтобы Динамо на то время объявило график благотворительных матчей, который привело в письме к нам", - сказал Петраков.

Также транер добавил, что это не идея футболистов Динамо, поскольку он постоянно с ними на связи и они готовы приехать в сборную Украины.

«Руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм. Раньше я уже благодарил клубы за эту инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику.

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Но теперь мы собираем национальную сборную вместе — так что не нужно придумывать несуществующие причины и вставлять палки в колеса во время подготовительного процесса главной команды. В стране идет война, и сейчас нет полутонов. Все должно быть четко: есть вызов в сборную, прошу явиться.

Если нет — пусть, как это ни досадно, придется Динамо вернуться в Украину, а мне - заменить динамовцев игроками из других клубов", - добавил Петраков.

Ранее Александр Петраков объявил имена 25-х футболистов, которые начнут подготовку к плей-офф отбора ЧМ 2022 года.

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