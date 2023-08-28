Особое условие. Динамо отказалось отпускать капитана в европейский клуб

28 августа, 20:10
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Сергей Сидорчук (Фото:ФК Динамо Киев)

Сергей Сидорчук (Фото:ФК Динамо Киев)

Полузащитник киевской команды Сергей Сидорчук продолжает выступать за столичный гранд.

Как сообщил Виктор Вацко, у капитана в летнее трансферное окно было предложение от бельгийского клуба.

По словам журналиста, Динамо не стало отпускать игрока, ведь трансфер должен был состояться на правах свободного агента.

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«Был вариант с его трансфером, из Бельгии было конкретное серьезное предложение футболисту. Единственное условие — трансфер на правах свободного агента. И Динамо не отпустило».

Действующий контракт Сидорчука с Динамо истекает летом 2025 года.

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В текущем сезоне 32-летний игрок провел шесть игр за киевлян во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Украины отправился за границу на медобследование.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Сергей Сидорчук

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