Вслед за Рухом и Зарей. Динамо также не пустило официального транслятора на матч украинской Премьер-лиги 28 августа, 13:49 Матч Динамо — Днепр-1 начнется в 17:00 на Арене Львов (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо вслед за львовским рухом и луганской Зарей не допустило съемочную группу Setanta Sports, которая является официальным транслятором матчей украинской Премьер-лиги, к поединку чемпионата.

Телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион Арена Львов, на котором проводится матч Динамо против Днепра-1, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

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«После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ», — говорится в заявлении УПЛ.



Ранее львовский Рух не пустил съемочную группу Setanta Sports на матч УПЛ против харьковского Металлиста.

Рух транслировал матч на своем клубном YouTube-канале, но видеохостинг заблокировал показ поединка из-за нарушения авторских прав.

Перед этим на матч УПЛ между Зарей и Ворсклой, который проходил в Ужгороде, приехали съемочные группы 1+1 Media и Setanta Sports, но последние впоследствии покинули стадион, поскольку луганский клуб не допустил их на позиции для съемки игры.



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