Украинская Премьер-лига. Динамо с незабитым пенальти потеряло очки, Ингулец во второй раз подряд победил и покинул зону вылета — видео 26 ноября, 16:20 Динамо дома не смогло обыграть Металлист 1925 (Фото:ФК Динамо)

Состоялись два матча 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Динамо неожиданно дома не смогло обыграть Металлист 1925, сыграв вничью 0:0. У киевского клуба была прекрасная возможность одержать победу, но на 43-й минуте Цыганков не реализовал пенальти.

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Несмотря на потерю очков, Динамо опередило Зорю на одно очко и поднялось на третье место, однако у луганского клуба еще матч в запасе

Динамовцам в этом году остается сыграть всего один матч - против Металлиста.

В еще одном матче дня Ингулец благодаря голу Ситало на 13-й минуте обыграл Верес со счетом 1:0, одержав вторую победу подряд, что позволило клубу из Петрово покинуть зону вылета.

Результаты матчей:

Динамо - Металлист 1925 0:0

Нереализованный пенальти: Цыганков, 43

Ингулец - Верес 1:0

Гол: Ситало, 13

Удаление: Шарай, 85 (Верес)

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

Ранее сообщалось, что журналист Дмитрий Поворознюк раскритиковал состояние газона стадиона в Петрово перед матчем Ингулец — Верес.

