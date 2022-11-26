Украинская Премьер-лига. Динамо с незабитым пенальти потеряло очки, Ингулец во второй раз подряд победил и покинул зону вылета — видео
Динамо дома не смогло обыграть Металлист 1925 (Фото:ФК Динамо)
Состоялись два матча 15-го тура украинской Премьер-лиги.
Динамо неожиданно дома не смогло обыграть Металлист 1925, сыграв вничью 0:0. У киевского клуба была прекрасная возможность одержать победу, но на 43-й минуте Цыганков не реализовал пенальти.
Несмотря на потерю очков, Динамо опередило Зорю на одно очко и поднялось на третье место, однако у луганского клуба еще матч в запасе
Динамовцам в этом году остается сыграть всего один матч - против Металлиста.
В еще одном матче дня Ингулец благодаря голу Ситало на 13-й минуте обыграл Верес со счетом 1:0, одержав вторую победу подряд, что позволило клубу из Петрово покинуть зону вылета.
Результаты матчей:
Динамо - Металлист 1925 0:0
Нереализованный пенальти: Цыганков, 43
Ингулец - Верес 1:0
Гол: Ситало, 13
Удаление: Шарай, 85 (Верес)
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что журналист Дмитрий Поворознюк раскритиковал состояние газона стадиона в Петрово перед матчем Ингулец — Верес.