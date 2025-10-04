Бывший тренер Реала расстроил Зидана, не получив должность в Динамо Киев

Зинедин Зидан и Давид Беттони во время тренировки Реала во время тренировки (Фото: instagram.com/bettoni_david)

Давид Беттони, который был бессменным ассистентом главного тренера Зинедина Зидана в Реале, рассказал, что мог получить должность в киевском Динамо.

Об этом он рассказал в разговоре с журналистом Романом Бебехом для Tribuna.com.

«Сначала ко мне обратился Виктор Казанский, который является одним из менеджеров клуба. Президент Динамо пригласил меня в Польшу во время подготовки к игре с Маккаби. Я имел долгий разговор с главным тренером Александром Шовковским.

Реклама

Клуб рассматривал меня как советника, который предложит план развития клуба — с точки зрения стратегии, тактики и развития молодежи. В последний момент что-то изменилось, они изменили свое мнение, хотя президент был очень активным в переговорах.

Обсуждали с президентом мое присутствие в клубе на позиции технического директора или советника, которую он лично видел в четырех пунктах. Советы по первой команде по развитию технического и тактического тренировочного процесса. Второе — как развивать академию, потому что для меня Динамо — клуб, который всегда имел хороших своих футболистов. Третье — советы по селекции. Я имею вес и знакомства, которые могут повлиять на хорошие переходы футболистов. И еще одно — советы по физической подготовке, питанию и лечению.

Была даже идея привозить топ-специалистов из Реал Мадрид. Например, нутрициолога, который бы дал правильные советы. У меня уже есть расписанный проект, который я представил президенту", — рассказал Беттони.

Французский специалист также сообщил, как прошел его личный разговор с главным тренером Динамо Александром Шовковским.

«Очень теплые воспоминания об общении с Шовковским в Люблине. Он молодой тренер, ему очень нужно на этом этапе карьеры сопровождение людей, которые имеют опыт на профессиональном, высоком уровне, особенно в еврокубках. Он был открытым к сотрудничеству, даже удивился, когда не сложилось.

Мы присутствовали на тренировках и в конференц-зале, я с тренером делал подготовку, разбор игры. Между нами, у нас было такое ощущение, что меня как на кастинг пригласили, чтобы я доказал, что могу. Все, что меня просили, я сделал", — заявил Давид.

53-летний француз признался, что имел разговор с Зинедином Зиданом о его переговорах с Динамо. Легенда футбол, с которым Беттони работал в тандеме от второй команды до трех подряд побед с Реалом в ЛЧ, расстроился из-за того, что его друг не начал работать в украинском клубе.



«Недавно мы ужинали, и он [Зидан] спросил меня: Как там ситуация с Динамо? Я рассказал. Он был расстроен. Зизу тоже считает, что Динамо — это великий клуб, и мог бы усилить его. Когда я только начал переговоры, то он говорил, что это для всех могло бы быть очень интересным сотрудничеством. Он в первую очередь поддержал и сказал, что из всех предложений, которые я имел, это очень солидное и достойное», — добавил Беттони.

Французский специалист до сих пор готов работать в Динамо, если получит такое предложение, а также он рассказал об основных проблемах команды Шовковского.

«Процент вероятности точно не отвечу, но очень важно, чтобы все знали, что вопрос вообще не о деньгах. Потому что я готов слушать, если завтра клуб вернется к разговору. И мне интересно работать в таком клубе с историей, как Динамо. Это для меня очень большая честь.

Я до сих пор слежу за результатами Динамо. Видел, что последние игры складываются неудачно. И они матч за матчем складываются именно так, как я говорил. Из-за отсутствия подготовки команды и много проблем в определенных элементах в обороне.

Первое, что было понятно, — команда плохо подготовлена физически. Да, это может объясняться частыми переездами, играми, постоянно дорога. Но мы в Реале тоже играли по 50−60 матчей, иногда ездили на Клубный чемпионат мира, другие континенты, потом возвращались и играли еврокубки", — отметил Беттони.

Ранее тренер Реала сделал важное заявление о Лунине, который не играет более четырех месяцев.